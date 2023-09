Fußball: Starke Normannia schlägt Villingen mit 2:1

Foto: astavi

Nach dem glücklichen Punktgewinn in Essingen kommt die Mannschaft von Zlatko Blaskic zu einem hochverdienten weiteren Heimsieg in der Fußball-​Oberliga und ist jetzt Tabellenzweiter.

Samstag, 02. September 2023

Thomas Ringhofer

50 Sekunden Lesedauer



Teamgeist, Einsatzbereit und einen nervenstarken Elfmeterschützen: Im Spiel gegen bis dato Tabellenzweiten FC 08 Villingen zeigte der 1. FC Normannia Gmünd im WWG Sportpark, dass er zurecht mit oben steht. „Nicht nur das Spiel in Essingen, sondern alle fünf Spiele bisher hatten uns Aufschwung gegeben“, so Alexander Aschauer nach dem Schlusspfiff. Gmünds Stürmer hatte wie am Mittwoch in Essingen einen Strafstoß sicher verwandelt. Es war die Führung in der 36. Minute.

Mit 14 Punkten bei 8:2 Toren ist dem Aufsteiger ein Traumstart gelungen. „Es sind 14 Punkte gegen den Abstieg“, sagte FCN-​Coach Blaskic. Der Sieg muss umso höher bewertet, da in Nkem, Grupp und Filipovic drei weitere Spieler ausfielen und mittlerweile sieben Stammkräfte fehlen. Die Ausfälle kompensierten die Gastgeben auch, „weil jeder für jeden gekämpft hat“, analysierte Normannia-​Präsident Alexander Stütz die 90 Minuten. Die für eine Spitzenpartie wenigen Zuschauer wurden gut unterhalten und sahen in den zweiten 45 Minuten nur ein spielendes Team – die Gmünder.

Wie die Partie verlief, was Trainer und Spieler nach dem Schlusspfiff sagten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Montag.

