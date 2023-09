IHK Ostwürttemberg: Steigende Ausbildungszahlen 2023

Foto: IHK Ostwürttemberg/​Tobias Holzinger

Die Industrie– und Handelskammer Ostwürttemberg verzeichnet zum Beginn des Ausbildungsjahres 2023 eine deutlich höhere Zahl von neuen Ausbildungsverhältnissen im Vergleich zum Jahr 2022. Statistisch schlägt sich das in einem Plus von 13,1 Prozent nieder.

Samstag, 02. September 2023

Sarah Fleischer

35 Sekunden Lesedauer



Damit liegt die IHK Ostwürttemberg landesweit mit an der Spitze bei den Zuwächsen an neuen Ausbildungsverhältnissen.





Woran das liegt und welche Ausbildungsberufe besonders großen Zuwachs hatten, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Die IHK Ostwürttemberg zeigt sich erfreut über die bis zum Start des Ausbildungsjahres am 1. September bilanzierte Anzahl neuer Ausbildungsverhältnisse in der Region. Bis zum 31. August hatten die Mitgliedsunternehmen der IHK bereits 1732 neue Ausbildungsverträge geschlossen. Das entspricht einem deutlichen Plus von 13,1 Prozent oder rund 200 Azubis mehr im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum und gibt Rückenwind für den Endspurt im Ausbildungsjahr 2023, das noch über den Stichtag am 1. September weiterläuft.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



311 Aufrufe

143 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen