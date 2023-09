Baden-​Württembergische Literaturtage in Gmünd: Das Programm

In diesem Jahr präsentiert die Stadt Schwäbisch Gmünd vom 29. September bis zum 29. Oktober die 40. Baden-​Württembergischen Literaturtage. Unter dem Motto „Stadt.Land.Wort“ wird eine Vielfalt an Veranstaltungen und Mitmachaktionen rund im Literatur stattfinden.

In einem Monat mehr als 70 Veranstaltungen und viele prominente Gäste: Die 40. Baden-​Württembergischen Literaturtage bieten Wortkunst und Literaturgenuss. Neben bekannten Namen treten auch Nachwuchsautorinnen und –autoren ins Rampenlicht. Am 29. September um 19 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Richard Arnold das Festival im Kulturzentrum Prediger. Den Festvortrag hält an diesem Abend der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller und Präsident des PEN Deutschland José F. A. Oliver.

