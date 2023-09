Ballett-​Prüfungen in den Sabine Widmann Studios

Foto: sws

23 Elevinnen der Sabine Widmann Studios absolvierten kürzlich erfolgreich die strenge Prüfung der Royal Academy of Dance.

Mittwoch, 20. September 2023

Sarah Fleischer

28 Sekunden Lesedauer



Dieses Jahr hatten die 23 Mädchen auch noch kurz zuvor zwei Benefiz-​Veranstaltungen zu absolvieren.





Die Prüfungsergebnisse und das Fazit von Duddy finden Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Erfolg muss man sich erarbeiten. Das weiß keine besser als Ballett-​Pädagogin Liz Duddy, die in den Sabine Widmann Studios seit über 30 Jahren ihre Schülerinnen auf die zweimal im Jahr stattfindenden Prüfungen der Royal Academy of Dance (RAD) vorbereitet. Der Lehrplan garantiert eine erstklassige Ausbildung, einen hohen Standard und weltweit exakt dieselben Prüfungsbedingungen. Der Aufwand im Vorfeld und auch am Prüfungstag selbst ist enorm.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



123 Aufrufe

112 Wörter

12 Minuten Online



Beitrag teilen