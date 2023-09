„Gmünd für Morgen“: Infotag zu Nachhaltigkeit und kostenloser ÖPNV

Foto: fleisa

Am Samstag, 23. September von 10 bis 16 Uhr steht die Franziskanergasse in Schwäbisch Gmünd im Zeichen der Nachhaltigkeit. Zudem sind am 22. und 23. September Busfahrten im gesamten Stadtgebiet kostenlos.

Mittwoch, 20. September 2023

Sarah Fleischer

24 Sekunden Lesedauer



Zudem ist am 22. und 23. September die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Stadtgebiet völlig kostenfrei.





Welche Angebote es beim Infotag gibt, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Im Rahmen der Aktionswochen „Gmünd für Morgen“ laden das Amt für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung sowie zahlreiche Partner zu einem Infotag ein, der Bürgerinnen und Bürgern Tipps und Anregungen für einen umweltbewussten Lebensstil bietet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



722 Aufrufe

98 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen