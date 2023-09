Kraftsport-​Legende Rudi Sauerbeck ist gestorben

Foto: RZ-​Archiv

Rudi Sauerbeck war einer der erfolgreichsten deutschen Gewichtheber und baute einst die Wetzgauer Gewichtheber-​Abteilung auf. Eine Krankheit prägte seine letzten Jahre.

Mittwoch, 20. September 2023

Alex Vogt

43 Sekunden Lesedauer



Rudi Sauerbeck war eine Lichtgestalt des Gewichthebens in Schwäbisch Gmünd. 1939 in Stuttgart geboren, zog er als Dreijähriger mit seinen Eltern nach Rehnenhof-​Wetzgau. Nach der Schule absolvierte er eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann, lernte während der ersten Anstellung in Sachsen seine Frau kennen. Mit ihr kehrte Sauerbeck nach der Geburt des ersten Sohnes nach Gmünd zurück.Beim TV Wetzgau baute er mit seinem Vater die Gewichtheber-​Abteilung auf. Der Sport prägte das Leben der Familie maßgeblich. Die Wetzgauer Mannschaft trat acht Jahre lang in der Bundesliga an. Rudi Sauerbeck selbst nahm an ungezählten Meisterschaften teil und errang insgesamt zehn Weltmeistertitel – so viele wie kein Deutscher vor ihm. Er wurde in die „Hall of Fame“ des Gewichthebens aufgenommen.Mit zwei Schlaganfällen in den Jahren 2008 und 2014 änderte sich für Sauerbeck alles, er verlor fast seine gesamte Sprach– und Bewegungsfähigkeit. Im Alter von 84 Jahren ist Rudi Sauerbeck am 10. September gestorben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



183 Aufrufe

173 Wörter

18 Minuten Online



Beitrag teilen