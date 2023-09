Schönblick-​Pflegeheim: Entscheidung steht an

Foto: hs

Eine Senioreneinrichtung mit 60 Plätzen und Demenz-​Abteilung soll am Rand des Taubentalwalds und mit einem naturgerechten Ausgleichsprogramm entstehen. Schon seit sechs Jahren wird das Projekt geplant, begutachtet und teils auch heftig diskutiert.

Mittwoch, 20. September 2023

Sarah Fleischer

Es ist zu erwarten, dass erneut das Hauptbedenken zur Sprache kommen wird.







Welches das ist und wie die Pläne nach aktuellem Stand aussehen, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die ist auch als Digital-​Ausgabe am iKiosk erhältlich.

Baurechtlich tritt das Projekt jetzt in eine entscheidende Phase, denn es geht nun um den Satzungsbeschluss des Gmünder Gemeinderats für den vorhabensbezogenen Bebauungsplan. Zunächst wird das sehr umfangreiche Bündel an Planunterlagen, Bewertungen und Stellungnahmen diesen Freitag in den Ortschaftsrat Rehnenhof-​Wetzgau eingebracht. Es folgen in den nächsten Wochen die Vorberatung durch die Stadträtinnen und Stadträte im Bauausschuss und schließlich die abschließende Abstimmung im Gemeinderat.

