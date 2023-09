Steffen Schneider neuer Rektor der Grundschule Mutlangen

Am Dienstagabend stellte sich Steffen Schneider als neuer Rektor der Grundschule Mutlangen dem Gemeinderat vor. Der Antritt dieser Stelle war für ihn eine Rückkehr in die Heimat.

Mittwoch, 20. September 2023

Steffen Schneider ist ein Mutlanger, der als Lehrer und Konrektor 26 Jahre im Schwarzwald tätig war und nun Leiter der Grundschule in seinem Heimatort wurde. „Es hat mich einfach wieder zurück in die Heimat gezogen“, erzählte er. Bürgermeisterin Stephanie Eßwein übergab ihm zur Begrüßung einen Gemeindeschirm. „Denn hätte ich gestern schon brauchen können“, sagte Schneider mit einem Schmunzeln im Hinblick auf den starken Regen an jenem Tag. Seine Eltern sind Eva und Franz Schneider, die sich in Mutlangen unter anderem sehr stark im Mutlantis-​Förderverein engagieren.

