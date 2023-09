Gastschüler aus Prag bei „Brücke nach Osten“

Foto: wil

Gastschüler des HBG aus Prag besuchten im Torhaus den Gmünder Verein „Brücke nach Osten“. Vereinsmitglieder sind nicht zuletzt Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat im Osten vertrieben wurden. Ihr Ziel ist das harmonische Miteinander in Europa.

Donnerstag, 21. September 2023

Sarah Fleischer

Was die Schülerinnen und Schüler dort erlebten, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Die Geschichte Mitteleuropas wurde von vielen Völkern geprägt, ihr Siedlungsraum überschnitt sich, ihre Kultur ging fließend ineinander über. Erst der eiserne Vorhang trennte seit 1946 diese Verbindungen. Seit 30 Jahren kann man dessen Folgen aufarbeiten.Der Gmünder Verein Brücke nach Osten hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wissen über unsere östlichen Nachbarn zu verbessern – aber auch die junge Generation in den östlichen Nachbarländern über die Vergangenheit zu informieren. So war eine Schülergruppe aus Prag, die derzeit am Hans-​Baldung-​Gymnasium zum Austausch sind, gern gesehener Gast im Torhaus an der Waldstetter Brücke.

