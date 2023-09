Gschwender Musikwinter: Das Programm

Mit frischem Schwung und neuen Ideen startet der Verein bilderhaus e.V. in die neue Saison. Das Team Öffentlichkeit mit Hans– Peter Rzesnitzek, Rainer Klein, Horst Niermann und Karin Schöntag stellte das Winter– Programm im Bilderhaus vor und blickte auch zurück.

Donnerstag, 21. September 2023

Sarah Fleischer

„Die Besucherzahl hätte höher sein können“, bilanzierte Rainer Klein. Es gab sechsundzwanzig Veranstaltungen in Präsenz und sieben ebensolche Programme für Kinder und Jugendliche. Rund 2400 Besucherinnen und Besucher kamen, vor der Pandemie waren es im Durchschnitt 4500. Die niedrigere Gästezahl wirkte sich negativ auf die Vereinsbilanz aus, da der Ticketverkauf mit die wichtigste finanzielle Säule bildet.Trotzdem blickt man im bilderhaus e.V. dank Unterstützung von Kommune und Land positiv auf den kommenden Musikwinter. Der Auftakt zum Musikwinter ist am 21. Oktober mit der Jazzband „Thärichens Tentett“ in der Gemeindehalle. Selbstredend bereichern wieder viele bekannte Persönlichkeiten den Gschwender Musikwinter wie Jennifer Sittler, Dietmar Bär, August Zirner, Christian Brückner oder Ernst-​Ulrich von Weizsäcker.Mehr zur Jahresbilanz und weitere Infos zum Programm 2023/​24 finden Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

