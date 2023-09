IHK Ostwürttemberg: Diskussion zur allgemeinen Dienstpflicht

Die Stadt Schwäbisch Gmünd und die IHK Ostwürttemberg hatten zu einer Veranstaltung zum Thema „Brauchen wir eine Allgemeine Dienstpflicht?“ eingeladen. In den Räumen der Firma „Richter lighting technologies“ wurde über die kontroverse Frage diskutiert.

Donnerstag, 21. September 2023

Sarah Fleischer

Die meisten der Anwesenden sprachen sich ebenfalls für eine Allgemeine Dienstpflicht aus — auch Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold. Doch es gab auch Gegenargumente.





Was laut den Anwesenden für oder gegen eine Dienstpflicht spricht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



IHK-​Präsident Markus Maier begrüßte die Gäste und führte in das gesellschaftlich kontrovers diskutierte Thema „Dienstpflicht“ ein. „Anstoß für die Debatte waren die Ausführungen von Bundespräsident Frank-​Walter Steinmeier dazu im vergangenen Jahr,“ sagte Maier.Hausherr und Firmenchef Bernd Richter bekannte sich in seiner Begrüßung zu einer allgemeinen Dienstpflicht. „Ich bin dafür. Ich musste 1988 zur Bundeswehr und das hat mir gutgetan“, bezog Richter Position.

