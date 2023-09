„Nature on my mind“ — Ausstellung im Prediger

„Nature on my mind“ beherrscht die Galerie im Prediger bis Ende November und bringt Farbe in den Herbst. Aber auch die Sinnfrage nach der Stellung des Menschen in der Natur passt in die Jahreszeit des Totengedenkens.

Donnerstag, 21. September 2023

Sarah Fleischer

Die Künstlerinnen Charlotte Eschenlohr aus München und Maureen Jeram aus Berlin überhäufen den Ausstellungsraum im Prediger mit Lebensfreude und Sinnlichkeit. Doch in ihren Einzelwerken zeigen die Künstlerinnen deutlich ihre unterschiedliche Sicht auf die Natur — mal farbenfroh, mal zurückhaltend.



Einige der Werke wurden von den beiden Künstlerinnen extra für die Ausstellung im Museum im Prediger geschaffen, betont Museumsleiter Dr. Max Tillmann.







Welche das sind und weitere erste Einblicke sowie das Datum der Ausstellungseröffnung lese Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



