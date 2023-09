Stauferschule in der Weststadt wird eine Ganztagesschule

Archiv-​Bild: gbr

Die Stauferschule in der Weststadt wird eine Ganztagesschule. Dabei geht es zum einem um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern, aber dank der besseren Fördermöglichkeiten auch um bessere Bildungschancen unabhängig vom Elternhaus. Mittelfristig wird der Schulhausumbau rund 1,5 Millionen Euro kosten.

Donnerstag, 21. September 2023

Gerold Bauer

Die Stauferschule in der Weststadt hat eine Schülerschaft, die so vielseitig ist wie die Einwohnerschaft in diesem Quartier. Manche Eltern sind wohlhabend, andere verfügen nur über ein geringes Einkommen. Doch solche familiären Unterschiede dürfen keine Rolle spielen im Hinblick darauf, welche Bildungschancen einem Kind in der Schule offeriert werden. Eine Ganztagesschule bietet aufgrund des größeren Zeitfensters deutlich mehr Möglichkeiten, zunächst schwächere Schülerinnen und Schüler entsprechend zu fördern.





