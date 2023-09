TSB Gmünd: Zu Gast beim TuS Schutterwald

Foto: Zimmermann

Seit über einem Jahr ist der TuS Schutterwald in eigener Halle ungeschlagen. Der Handball-​Oberligist TSB Gmünd möchte das am Sonntag (17 Uhr) ändern und beim südbadischen Meister seine ersten Saisonpunkte einfahren.

Donnerstag, 21. September 2023

Alex Vogt

Was den TSB Gmünd im ersten Auswärtsspiel erwartet und mit welchem Personal die Gmünder antreten werden, lesen Sie im Vorbericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 22. September.







Den Start in diese schwierige Saison hatte sich der TSB Gmünd anders vorgestellt. „Wir waren noch nicht am Optimum“, stellte Trainer Michael Stettner nach der 31:36-Heimschlappe gegen den TV Bittenfeld II fest.Umso wichtiger wäre es nun, die verlorenen Punkte in fremder Halle zu holen und das Konto somit auszugleichen. Die Marschroute des TSB-​Trainers vor der weiten Fahrt nach Schutterwald ist jedenfalls unmissverständlich: „Auch wenn der Gegner Oberwasser hat, sind wir auf dem Papier vermutlich der Favorit und wollen definitiv gewinnen.“

