Voller Gefühl und mit Charme und Humor

Sefora Nelson begeistert mit ihrer Musik seit vielen Jahren in der ganzen Republik. Nun gastierte sie erneut auf dem Gmünder Schönblick und gab ein umjubeltes Konzert.

Die Liedermacherin und Sängerin verzaubert die Zuhörer nicht nur mit ihrer gefühlvollen Stimme und ihren christlich-​tiefgründigen Texten. Wer sie auf der Bühne sieht, wird auch von ihrem Charme beeindruckt sein – und von ihrem schwäbischen Humor, nie aufgesetzt und frei von der Leber weg. Nun sang sie im bestens besuchten Forum auf dem Schwäbisch Gmünder Schönblick – der schon fast ihre zweite Heimat ist.Einmal im Jahr lädt die Sängerin zu einem besonderen Seminar auf dem Schönblick ein – ausschließlich für Frauen. Bei dieser „Freizeit“, wie sie es selbst überschreibt, finden Frauen ein klein wenig näher zu Jesus Christus. Die Sängerin: „Ob es Bibelarbeit ist? Oder Therapie? Comedy? Oder Konzert? Wahrscheinlich von allem ein bisschen“, sagt sie. Die Teilnehmerinnen jedenfalls genossen die Tage mit der Liedermacherin – schon Wochen zuvor waren alle Plätze längst vergeben. Denn wie immer war gewiss, dass es Stunden des Auftankens, des Heilwerdens sein würden. Ebenso auch viel Zeit zum Lachen, Genießen und Gott ein wenig näherkommen.Integriert in diese Freizeit war das (öffentliche) Konzert am Freitagabend – das einmal mehr für viele hundert Besucher zum puren Genussmoment wurde. Wie keine andere gelingt es Sefora Nelson, sich mit dem Publikum auszutauschen, sie mitzunehmen auf die Reise zum Glauben, ohne dabei zu vergessen: Ein Konzertbesuch soll auch immer Freude und Spaß sein. Denn eines ist gewiss: Wer ein Konzert der Sängerin besucht, bekommt das volle Programm an Emotionen. Auf der einen Seite verleitet Nelson immer wieder zum lautstarken, von Herzen kommenden Lachen, auf der anderen Seite sind viele ihrer Texte so bewegend, dass die eine oder andere Träne fließt.Auf dem Schönblick ist Sefora Nelson seit vielen Jahren ein willkommener Gast, der das Forum bestens füllt. Wer sie bis zu diesem Jahr noch nicht kannte, hatte aber auch noch eine ganz andere Gelegenheit dazu: Matthias Ihden, Kulturmanager des Schönblicks und Autor und Regisseur der Schwäbisch Gmünder Passionsspiele, gelang es, Sefora für die Rolle der Maria zu gewinnen. Auch mehrere Lieder aus ihren Alben waren in die Passionsspiele integriert. Für den Schönblick-​Direktor Martin Scheuermann sind die Auftritte der Liedermacherin jedes Mal wieder ein wahres Geschenk: „Sefora auf der Bühne zu sehen, wie sie einen mitträgt mit ihrem Charme, ihrem Humor und ihrem tiefen Glauben – das passt so wunderbar in die Philosophie unseres Hauses.“

