Drei Alleinerziehende starten Ausbildung bei a.l.s.o.

Drei alleinerziehende Mütter haben ihre Ausbildung bei der a.l.s.o. in Schwäbisch Gmünd begonnen.

Freitag, 22. September 2023

Sarah Fleischer

Mit dem Ausbildungsvertrag haben Yasemin Yazici , Teilzeitausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, Gloria Okoh, Teilzeitausbildung zur Erzieherin mit Schwerpunkt Jugend– und Heimerziehung und Zharkynai Boga, Teilzeitausbildung zur Erzieherin mit Schwerpunkt Jugend– und Heimerziehung die erste Hürde auf dem Weg in ein selbst bestimmtes Leben genommen. Zwei der drei Mütter sind alleinerziehend. Alle nehmen bei der a.l.s.o. in Schwäbisch Gmünd am Projekt AITA 2024 teil. Das Projekt wird vom Sozialministerium Baden-​Württemberg und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.





