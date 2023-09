Normannia Gmünd gastiert beim ATSV Mutschelbach

Foto: Zimmermann

Beim Vorjahresvierten ATSV Mutschelbach, der mit neun Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz rangiert, gastiert der sechstplatzierte Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd am Samstag. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Freitag, 22. September 2023

Alex Vogt

28 Sekunden Lesedauer



Die Mutschelbacher sind durchwachsen in die Saison gestartet, stehen aktuell mit neun Punkten auf dem zwölften Rang. Dazu bietet der kommende Normannia-​Gegner wohl das spektakulärste Torverhältnis: 18:24.





Warum die Normannia am Samstag laut Trainer Zlatko Blaskic viel Widerstandsfähigkeit benötigen wird, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 22. September.







In der Fußball-​Oberliga steht für den 1. FC Normannia Gmünd der neunte Spieltag ins Haus. An diesem Samstag (15.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Zlatko Blaskic beim ATSV Mutschelbach an.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



500 Aufrufe

112 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen