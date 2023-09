Beilage „Wochenende“: Ein ruhiger See lädt zur Atempause ein

Foto: Albrecht Seitzer

Der Herbst ist da. An vielen Menschen geht dieser jahreszeitliche Wandel spurlos vorüber. Dabei reizt gerade der Herbst zum Innehalten und Luftholen. Das Titelfoto und die Beiträge der Wochenendbeilage wollen dazu einladen.

Samstag, 23. September 2023

Franz Graser

Der Schauort dieser Ausgabe, die Frickenhofer Höhe, ist zum Innehalten geradezu prädestiniert. Eine wunderbare Landschaft, malerische Ortschaften und wildromantische Schluchten begeistern Wanderer und Fahrradfahrer. Nicht zuletzt gibt es Orte, um die sich seit langer Zeit Sagen und Legenden ranken. Gerade im Herbst lohnt hier ein Ausflug.









Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe Interessantes und Wissenswertes, viele faszinierende Fotos unserer Leserinnen und Leser, Nachrichten aus dem Vereinsleben und dem kirchlich-​karitativen Bereich und natürlich viel Rätselspaß.







Atem holen muss man auch, wenn man singen will. Das tut Elias Biechele aus Schwäbisch Gmünd – und zwar nicht irgendwo, sondern bei „The Voice of Germany“, einer der größten Bühnen für Gesangstalente hierzulande. Am Sonntag wird sein erster Auftritt im Fernsehen ausgestrahlt. Unser Porträt stellt Elias Biechele vor und erzählt, wie der 17-​Jährige es in die Sendung geschafft hat und welchen Weg er dafür zurückgelegt hat. Der junge Gmünder berichtet zudem, wie es hinter den Kulissen der großen Show zugeht.

