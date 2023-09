Elektrozug-​Rallye zu Freizeitangeboten

Per Elektrozug durften Kinder und Jugendliche am Samstagnachmittag einige Bildungs– und Freizeitangebote in der Stadt Schwäbisch Gmünd kennenlernen. Das Prinzip ähnelte den „Hop on, hop off“-Stadtrundfahrten, die etwa aus London bekannt sind. Acht ehrenamtliche Einrichtungen hatten dazu ihre Türen geöffnet.

Samstag, 23. September 2023

Franz Graser

Wer die Feuerwehr, die Malteser, das Rote Kreuz, den Jugendmigrationsdienst INVIA, die Lebenshilfe, das Kreativ– und Bildungszentrum KAPS, das Jugendhaus oder Mogly 2.0, ein Projekt der Jugendberufshilfe in Ostwürttemberg, besuchen wollte, hatte am Samstagnachmittag Gelegenheit dazu. Die beiden Naturstrom-​Elektrozüge waren kostenlos unterwegs, um Kinder und Jugendliche bei einer Stadtrundfahrt zu den genannten Stationen zu bringen.









Obwohl der erste Zug erst kurz vor 15 Uhr am Sebaldplatz Station macht, stehen Kornelius Klinger und Leonard Möldner schon um 14 Uhr mit dem HLF 10, dem Löschfahrzeug für die Innenstadt, bereit, um den interessierten Kindern und Jugendlichen zu erklären, wie der Alltag bei der Feuerwehr aussieht. „Das ist das optimale Auto zum Vorzeigen“, sagt Leonard Möldner über das HLF 10. Denn die verschiedenen Gerätschaften und Anschlüsse im Feuerwehrauto seien so positioniert, dass sie sich gut anschauen und erklären lassen. Auch die Atemschutzgeräte seien für gerade für Kinder und Jugendliche meist sehr beeindruckend. Die Wehr hat eine etwa 15-​minütige Vorführung geplant, denn die Kinder und Jugendlichen sollen nach kurzer Zeit schon wieder weiterfahren können.

