Erste Frau an der Spitze: Ostalb-​CDU wählt Heike Brucker zur Vorsitzenden

Foto: Ostalb-​CDU

Bei seinem Kreisparteitag in der Unterkochener Festhalle hat der CDU-​Kreisverband Ostalb die 41-​jährige Heike Brucker zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie ist damit die erste Frau an der Spitze der Ostalb-​CDU.

Samstag, 23. September 2023

Franz Graser

22 Sekunden Lesedauer



Heike Brucker tritt die Nachfolge des Gmünder Landtagsabgeordneten Tim Bückner an, der sich künftig ganz auf sein Mandat konzentrieren will. Sie war beim Kreisparteitag in Unterkochen die einzige Bewerberin. Heike Brucker erhielt knapp 78 Prozent der abgegebenen Stimmen. Insgesamt wurden 117 Stimmen beim Kreisparteitag abgegeben. Die Stimmung bei der Wahl von Heike Brucker war „ausgelassen“, hieß es aus CDU-​Kreisen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



489 Aufrufe

89 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen