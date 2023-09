Info-​Tag zum Thema Nachhaltigkeit

Foto: Stoppany

Aspekte der Nachhaltigkeit haben am Samstag im Mittelpunkt eines Informationstages in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt gestanden. Neun Institutionen und Gruppen informierten über Themen wie Klima, Mobilität oder umweltfreundlichen Konsum.

Samstag, 23. September 2023

Franz Graser

So hatte der Allgemeine Fahrradclub zu einer Fahrradcodierungs-​Aktion aufgerufen, die die Zweiräder für Diebe uninteressant macht. Der Weltladen und unverpackt GD zeigten Wege zu fairem Handel und zur Müllvermeidung auf. Der Nahverkehrsverbund OstalbMobil informierte an einem Stand über den ÖPNV im Ostalbkreis. Auch das Amt für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung war vor Ort. Darüber hinaus beteiligten sich die Initiativen RadCheck, VeganBrunch, das a.l.s.o. und „altmann natürliche mode“.

