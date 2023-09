Wissen: Stirbt der Kuckuck aus?

Foto: hagir25 /​pix​e​lio​.de

Der bekannteste Brutparasit wird immer seltener — oder wann haben Sie ihn zum letzten Mal gehört? Das hat mehrere Gründe — doch es gibt auch Hoffnung.

Samstag, 23. September 2023

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer



Der Ruf des Vogels ist legendär und gab ihm seinen Namen: Kuckuck. Inzwischen muss man schon Glück haben, um ihn im späten Frühjahr zu hören. „Der Kuckuck ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer seltener geworden“, stellt Wolfgang Fiedler fest. Der Vogelexperte arbeitet in der Zentrale für Vogelmarkierungen am Max-​Planck-​Institut für Verhaltensbiologie bei Radolfzell am Bodensee. Die Kuckuck-​Bestände seien seit 1980 um knapp ein Drittel zurückgegangen.