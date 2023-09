Abschiedsgottsdienst für Dekanin Ursula Richter

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Augustinuskirche ist die Gmünder Dekanin Ursula Richter in den Ruhestand verabschiedet worden.

Sonntag, 24. September 2023

Franz Graser

Bereits in der Einführung war darauf eingegangen worden, dass die Pfarrerin und Dekanin nun am Abend ihres Berufslebens stehe. In der Predigt entwickelte Ursula Richter diesen Gedanken weiter: Im jüdischen Verständnis markiert der Abend den Beginn eines neuen Tages. Sie fand es „faszinierend, dass der Tag mit dem Abend beginnt und in den Morgen aufsteigt“. Die Realität sei leider heute zum Teil sehr dunkel: Menschen ertränken an den Grenzen Europas und der totgeglaubte „Chaosdrache“ des Rechtsextremismus erhebe wieder das Haupt.





Die Augustinuskirche war voll besetzt: Die Spitzen von Stadt und Landkreis, Persönlichkeiten aus der Landespolitik und der verschiedenen Konfessionen, Weggefährten und Freunde der scheidenden Dekanin sowie Mitglieder der Kirchengemeinde hatten sich am Nachmittag zum Gottesdienst eingefunden. Unter den Klängen des Festchors „Freut euch alle“ für Chor und Bläser von Johann Sebastian Bach erfolgte der Einzug von Dekanin Richter und Gabriele Wulz, Prälatin der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, sowie des Pastoralteams der evangelischen Kirchengemeinde.

