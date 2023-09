Blaulichttag: Mitmachen bei den Gmünder Helfern

Der Informations– und Aktionstag der überwiegend ehrenamtlich strukturierten Hilfsorganisationen fand hat Samstag im Remspark viel Zuspruch der Bevölkerung gefunden.

Sonntag, 24. September 2023

Franz Graser

Am Samstag durften sich die Bürger und Besucher der Stadt Schwäbisch Gmünd im Remspark absolut sicher fühlen. So eine massive Präsenz von Rettern und Ordnungshütern gab es schon lange nicht mehr. Die Arbeitsgemeinschaft der überwiegend ehrenamtlich engagierten Gmünder Hilfsorganisationen hatten mitsamt der Polizei zum „Blaulichttag“ eingeladen. Hierzu hatten sie zwischen Ledergasse, Stadtgarten und Fünfknopfturmbrücke eine Informations– und Mitmach-​Meile aufgebaut, die bei der Bevölkerung und auch zufällig vorbei kommenden Ausflüglern auf der Remstal-​Radroute viel Aufmerksamkeit fand.

In den vielen Gesprächen kam auch spontane Wertschätzung zu Ausdruck. Denn vor dem Hintergrund von Katastrophen und Krisen empfinden die Bürger die meist freiwilligen Helfer und Retter der Blaulichtorganisationen so wichtig und wertvoll wie schon lange nicht mehr. In Schwäbisch Gmünd wird ein bewährtes Miteinander der Hilfsorganisationen gepflegt. Das brachte in seiner Eröffnungsansprache auch Bürgermeister Christian Baron lobend zum Ausdruck und dankte für die zuverlässige Einsatzbereitschaft rund um die Uhr und allen sieben Tagen der Woche. Später unternahm auch Oberbürgermeister Richard Arnold einen Rundgang zu den vielen Stationen, an denen sich die einzelnen Organisationen und Behörden präsentierten.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



