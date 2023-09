Nordische Kombination/​Skispringen: Lotta Wilfert gewinnt von der Schanze

Foto: Stoppany

Am Wochenende gastierte der Deutsche Schülercup im Skispringen und der Nordischen Kombination bereits zum zweiten Mal in Degenfeld. Martin Schmitt und Hermann Weinbuch beobachteten die Nachwuchsathleten.

Sonntag, 24. September 2023

Thomas Ringhofer

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Die nationale Elite der Jahrgänge 2009 und 2010 ermittelte an der Schanze und auf Rollski in einem umfangreichen Wettkampfprogramm die besten deutschen Nachwuchstalente. Deshalb waren auch die Talentscouts des Deutschen Skiverbands extra auf die Ostalb gereist, namentlich Martin Schmitt und Hermann Weinbuch. Beide zählten als Aktive zu den weltbesten Athleten in ihren Disziplinen Skispringen und Nordische Kombination.





Nach einer zumeist langen Anreise ging es am Freitag für die 84 Starterinnen und Starter los mit dem offiziellen Trainingsspringen und dem anschließenden Reservesprung, jeweils von der großen Degenfelder Mattenschanze. Die Sportlerinnen und Sportler nutzten die Gelegenheit, um sich mit der Degenfelder Schanze vertraut zu machen. Sehr gute Bedingungen herrschten am Samstag beim ersten Schülercup-​Springen. Nach einem mehr als dreistündigen Wettkampf konnten sich bei den Schüler 14 Max Berger vom WSV Harzgerode und bei den Schülern 15 Nick Seidel vom VSC Klingenthal über ihre Siege freuen. In dieser Klasse S 15 erwischte Arne Holz vom heimischen SCD einen schlechten ersten Sprung, konnte sich aber noch auf Rang acht vorarbeiten. Highlight aus Sicht des Skiclub Degenfeld war aber der Sieg von Lotta Wilfert, die mit einer ganz starken Leistung auf ihrer Heimschanze aufhorchen ließ. Und auch für Lotta war es ein besonderer Moment vor der versammelten Vereinsfamilie vom großen Martin Schmitt die Goldmedaille um den Hals gehängt zu bekommen.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



357 Aufrufe

259 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen