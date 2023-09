Spiel und Spaß an der Adalbert-​Stifter-​Realschule

Foto: Petra Hügel

Ein besonderes Sportereignis mit allen Lehrkräften und Klassen der Adalbert-​Stifter-​Realschule und einigen Klassen der Freien Waldorfschule gab es Anfang des neuen Schuljahrs auf dem Sportplatz des Schulzentrums Strümpfelbach.

Sonntag, 24. September 2023

Franz Graser

Schon in aller Frühe reiste ein Team der Firma Trixitt aus Bochum mit Transportern und jeder Menge Ausrüstung an und verwandelte den Sportplatz in einen Erlebnisparcours mit großen aufblasbaren Elementen und Lauf– und Spielstationen





Von Hindernisparcours, Modulen mit Namen wie „Schießbude“ und „Zweifelderball“, einer Basketball– und Staffelstation und einem Fußballfeld, umrandet mit luftgefüllten Elementen, war alles dabei. Los ging es mit den Klassenstufen 5 bis 7, die bei guter Musik und Animation mit einem gemeinsamen Warmup auf den Tag unter dem Motto „Spaß an Bewegung“ eingestimmt wurden.





Direkt danach durften sich die Schüler und Schülerinnen an den einzelnen Stationen beweisen. Da gab es spannende Wettkämpfe, bei denen auch die Lehrkräfte mitmachen durften und es wurde angefeuert und mitgefiebert, um möglichst viele Punkte für die eigene Klasse zu sammeln. Besonders der Hindernisparcours stellte eine große Herausforderung dar, denn hier war Teamarbeit gefragt und durch gegenseitiges Helfen konnten zudem Fairnesspunkte erspielt werden. Bei der Siegerehrung zum Schluss der Veranstaltung wurden dann auch nicht nur die besten Klassen mit den meisten Punkten geehrt, sondern es gab auch eine Urkunde für das fairste Team.





Am späten Vormittag startete dann die zweite Runde mit den Klassenstufen 8 bis 10. Auch der Großteil dieser Schüler hatte richtig Lust, die vielen Module auszuprobieren. An jeder Station ging es hoch her. Motiviert und ehrgeizig wurde um die Punkte gekämpft.



