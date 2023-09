Junger Mann in Gmünd durch Schläge schwer verletzt — Polizei sucht Zeugen

Symbol-​Bild: gbr

Ein junger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag Opfer eines Gewaltausbruchs. Ein Streit, der mit Worten begann, endete mit heftigen Schlägen und schweren Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Montag, 25. September 2023

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



So schildert das Polizeipräsidium Aalen den Vorfall: Aus anscheinend nichtigem Grund gerieten am Samstag gegen 3 Uhr mehrere Personen in der Kappelgasse in Streit. Im weiteren Verlauf der zunächst verbal geführten Auseinandersetzung wurde ein 21-​Jähriger mit einem Faustschlag niedergeschlagen. Die Angreifer schlugen wohl weiterhin auf den bereits am Boden liegenden Mann ein und verletzten ihn dabei schwer. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete die Personengruppe in Richtung Bahnhof. Zwei Personen aus dieser Gruppe konnten durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden.





Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei Aalen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07361/​5800 zu melden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



668 Aufrufe

130 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen