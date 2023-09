Kabarettistin Alicja Heldt zu Gast in Schwäbisch Gmünd

Foto: wil

Alicja Heldt spricht bei ihrem Auftritt bei der VHS über die Unterschiede zwischen Deutschen und Polen, zwischen Mann und Frau und lässt kein Klischee aus. Dabei weiß die selbsternannte Techniklegasthenikerin erstaunlich gut über die aktuellen Modelle Bescheid.

Montag, 25. September 2023

Sarah Fleischer

36 Sekunden Lesedauer



Mit einem Nachholtermin startete die VHS-​Kabarettreihe am Freitag in Mögglingen in die neue Saison und dafür war Alicja Heldt mit der Bahn aus Hamburg angereist. Nach diesem ersten kabarettistischen Dauerbrenner outete sie sich als Polin und fragte gleich mal die nächsten Klischees ab. Aber nein, sie klaut nicht, nicht mal im Hotelzimmer! Sie geht da gleich an den Wagen der Putzfrau, denn wenn im Nebenzimmer der Staubsauger surrt, dann ist für sie Shoppingtime. Als Frau im fülligen Mittelalter bringt sie eine gute Portion Selbstironie mit auf die Bühne.





Wie sie das bei ihrem Auftritt in Gmünd zeigte, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



151 Aufrufe

144 Wörter

19 Minuten Online



Beitrag teilen