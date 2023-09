Ballmania: Gmünder Spitzensport im Dreierpack

Foto: Stoppany

Nach sechs Jahren Pause kehrt das große Gmünder Ballsport-​Event zurück. Zum Sonderpreis von 15 Euro gibt es am kommenden Samstag bei der Ballmania die Heimspiele der Normannia-​Fußballer, der DJK-​Volleyballerinnen und der TSB-​Handballer live zu sehen.

Dienstag, 26. September 2023

Alex Vogt

55 Sekunden Lesedauer



Ein Ticket, drei Spiele und eine gemeinsame Party im Anschluss: Sechs Jahre lang mussten die Gmünder Sportfans auf die achte Auflage der „Ballmania“ warten. Am Samstag laden die drei stärksten Ballsportvereine der Stadt nun wieder zum gemeinsamen Heimspieltag ein.

Den Auftakt machen die Oberliga-​Fußballer des 1. FC Normannia um 14 Uhr im WWG Sportpark gegen den Tabellenzweiten FSV Hollenbach. In der Straßdorfer Römersporthalle bestreiten die Volleyball-​Damen der DJK Gmünd um 18 Uhr ihre Premiere in der 3. Liga, zu Gast ist der TSV RW Auerbach. Den krönenden Abschluss bildet ab 20 Uhr das Handball-​Oberligaderby zwischen dem TSB Gmünd und dem TSV Heiningen in der Großsporthalle. Dort wird anschließend bei einem Oktoberfest vor und in der Halle gefeiert.



Um lange Schlangen an der Tageskasse zu vermeiden, werden die Tickets zum Preis von 15 Euro auch vorab angeboten. Der Vorverkauf wird angeboten bei Schlüssel Hieber (Buchstraße 117) und bei der Agip Eni Tankstelle (Eutighofer Straße 124) in der Gmünder Weststadt.





Einen Rückblick auf die bisherigen Ballmania-​Veranstaltungen und einen Ausblick auf die 8. Ballmania lesen Sie im Bericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 26. September.



