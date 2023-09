Der Prediger in Gmünd als Paradebeispiel für den Baustil der Dominikaner-​Mönche

Foto: gbr

Das Kulturzentrum Prediger feiert in diesem Jahr sein 50-​jähriges Jubiläum mit einer Reihe von Veranstaltungen. Die Geschichte des Gebäudes allerdings reicht in das 13. Jahrhundert zurück, denn der Prediger ist eine Klostergründung der Dominikaner. Ein Vortrag am 27. September lässt das Publikum eintauchen in die Welt dieses Mönchsordens, die sich in der Architektur manifestierte.

Unter dem Titel „Zwischen Stiftskirche und Bettelordensbau“ geht Prof. Dr. Matthias Untermann von der Universität Heidelberg am Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr im Prediger-​Innenhof den Charakteristika der Architektur der Dominikaner vor allem in Deutschland nach.





Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen Museum und Galerie im Prediger, Johannisplatz 3, Schwäbisch Gmünd, 07171 603‑4130, oder online unter museum​-galerie​-fab​rik​.de.

