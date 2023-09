Kreistag für Erhöhung der Müllgebühren

Ab kommendem Jahr sollen die Müllgebühren im Ostalbkreis steigen. Das hat der Umweltausschuss des Kreistags mit überwältigender Mehrheit empfohlen. Doch der endgültige Beschluss diesbezüglich steht noch aus.

Dienstag, 26. September 2023

Sarah Fleischer

Die Empfehlung des Umweltausschusses hatte nur eine Gegenstimme. Endgültig entscheidet das Kreisparlament in seiner Sitzung am 17. Oktober.



Kreiskämmerer Karl Kurz verwies zur Begründung auf Mehrausgaben von 3,1 Millionen Euro, was einer Steigerung um 17,4 Prozent entspricht. Hinzu komme erstmals eine CO2-​Steuer bei der Müllverbrennung, die mit rund 700.000 Euro zu Buche schlage. Die Personalkosten stiegen um eine Million Euro. Bezuschusst werden sollen ab kommendem Jahr Mehrwegwindelsysteme für Kinder und Inkontinenzpatienten.







Wie hoch die Erhöhung ausfallen soll und warum sie nicht so gravierend ist, wie es den Anschein haben mag, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



