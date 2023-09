Müllgebühren sollen im Ostalbkreis um 14 Prozent steigen

Die GOA will die Abfallgebühren 2024 anheben. Ob das wirklich so kommt, entscheidet der Kreistag am Dienstagnachmittag.

Deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen die Ostälblerinnen und Ostälbler im kommenden Jahr für die Beseitigung ihres Müll, wenn der Umweltausschuss und der Kreistag den Vorschlägen der Verwaltung folgt. Demnach soll der Ausschuss dem Kreistag empfehlen, die Jahresgebühr ab 1. Januar 2024 um 17,11 Prozent anzuheben, die Leerungsgebühr soll um rund 14 Prozent steigen.





