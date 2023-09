Tobias Schneider wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb

Tobias Schneider wird zum 1. Oktober stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb. Er verantwortet die Bereiche Betriebswirtschaft und Controlling, Bau– und Haustechnik sowie Organisation.

Schneider verantwortet in seinem Vorstandsressort die zentralen Bereiche Betriebswirtschaft und Controlling, Bau– und Haustechnik sowie Organisation, Compliance und Unternehmensentwicklung.





Was Schneider selbst zu seinem neuen Posten sagt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Dr. Joachim Bläse, Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender: „Mit dieser Berufung bringt der Verwaltungsrat seine besondere Wertschätzung gegenüber der Arbeit von Dr. Schneider in den letzten drei Jahren zum Ausdruck. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Markus Frei und Vorstandsmitglied Dr. Christof Morawitz hat er die Sparkasse erfolgreich durch die Coronazeit und insbesondere die anspruchsvolle Phase der Null– und Negativzinsen geführt.“

