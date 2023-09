Festakt im Prediger für Ex-​Dekanin Ursula Richter

Sie war die richtige Dekanin zur richtigen Zeit. Zu diesem Schluss kamen am Sonntagabend alle Festredner, welche die scheidende Dekanin Ursula Richter ehrten und ihr „Gottes Segen“ für den Ruhestand wünschten.

Mittwoch, 27. September 2023

Sarah Fleischer

Wer alles an der Verabschiedung teilnahm und wie die Gäste auf Richters Wirken zurückblicken, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Nach dem Gottesdienst in der Augustinuskirche, in dem Ursula Richter durch Prälatin Gabriele Wurz von ihrem Amt als Dekanin entpflichtet wurde, ging es in einer „Prozession“ in den Prediger, zu einem Empfang im Foyer und einem Festakt im großen Saal. Die Beliebtheit der Dekanin zeigte sich an den unzähligen Händen die sie schüttelte und den vielen Umarmungen, die sie zum Abschied bekam.

