Mediengestalter mit einem Faible für stark motorisierte Sportwagen

Foto: gbr

Norbert Fiala arbeitet seit 40 Jahren bei der Rems-​Zeitung in der Technik-​Abteilung und kann vom ständigen Wandel durch immer wieder neue Technologien in dieser Branche erzählen. Der sportliche 62-​jährige ist ehemaliger Eishockey-​Spieler und jagt heute noch mit Begeisterung die Tennisbälle übers Netz.

Mittwoch, 27. September 2023

Gerold Bauer

1 Minute 25 Sekunden Lesedauer



Beide Geschäftsführerinnen der Rems-​Zeitung – Franziska und Kerstin Sigg – brachten im Rahmen einer kleinen Feier ihre Wertschätzung für eine so lange Betriebszugehörigkeit zum Ausdruck. Sie dankten Norbert Fiala für die gute Zusammenarbeit. Man sei bei einem solchen Anlass immer wieder überrascht, wie schnell doch die Zeit vergeht und wie lange man sich schon kennt.In diesem Zusammenhang kam auch der technische Wandel in der Branche zum Ausdruck. Als Norbert Fiala nach dem Realschulabschluss seine Ausbildung machte, hatte sich das Berufsbild vom Schriftsetzer gerade dahingehend verändert, dass die traditionelle Produktion mit Hilfe von einzelnen Buchstaben, die mit Blei vergossen und auf diese Weise zu einer Druckplatte zusammengefügt wurden, vom „Fotosatz“ abgelöst wurde. Das heißt, die Schrift wurde nun via Tastatur und Monitor in große zentrale Computer eingetippt und konnte dann ausgedruckt werden. Texte, Bilder und Linien wurden einzeln ausgeschnitten und zeitaufwändig in der richtigen Position auf große Montagebögen geklebt. Diese Vorlage wurde im Zusammenspiel von Licht und Chemie zunächst auf einen Film und schließlich auf eine Druckplatte übertragen.Später wechselte Fiala in den Bereich Anzeigen-​Gestaltung, wo ein großes Vorstellungsvermögen nötig war. Denn man tippte damals in einer speziellen Computersprache lange Befehlsketten ein und musste sich durch Erfahrung im Geiste ausmalen, wie das fertige Produkt aussehen wird. Als das Desktop-​Publishing erfunden wurde, war dies eine große Erleichterung. Denn fortan war schon am Bildschirm zu sehen, was später auf dem Papier sein würde. Natürlich änderten sich mit dem Zeitgeist auch Geschmack und Wünsche der Kunden, so dass auch diesbezüglich ständiges Anpassen gefragt war.In seiner Freizeit dominierte bei Norbert Fiala immer der Sport. Viele Jahre war er aktiver Eishockey-​Spieler in Aalen, und er spielt bis heute Tennis. Seine inzwischen 20-​jährige Tochter hat sein Faible für elegante und stark motorisierte Sportwagen geerbt und diese Leidenschaft für Autos sogar zum Beruf gemacht.

