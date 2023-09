TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen: Aufstieg soll mit dem Klassenerhalt vergoldet werden

Die Handballerinnen des TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen, die wieder von Tim Kutschera trainiert werden, streben in der ersten Saison nach dem Aufstieg in der ersten Verbandsliga-​Staffel den Klassenerhalt an und starten an diesem Samstag mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Kochertürn/​Stein in die neue Runde.

Jetzt werden die Karten neu gemischt. Die TSV-​Mannschaft um Trainer Tim Kutschera möchte gleich von Anfang an zeigen, dass das angestrebte Ziel Klassenerhalt realistisch ist.





Der Aufsteiger von der Rems und aus dem Welzheimer Wald spielt erstmals in der neuen Saison am kommenden Samstag um 20 Uhr auswärts beim Mitaufsteiger aus den Teilorten von Neuenstadt am Kocher. Über den zweiten Platz in der Landesliga hatte der TSV ALLOWA in der Vorsaison das Aufstiegsrelegationsturnier erreicht und dann erfolgreich gemeistert. In diesem Wettbewerb besiegte man unter anderem das Team vom Kochertal in deren heimischer Halle.

