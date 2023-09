Volleyball: Der Klassenerhalt scheint für die DJK machbar

Mit einem Heimspiel gegen den TSV Auerbach starten die aufgestiegenen Volleyballerinnen der DJK Gmünd am Samstag, 18 Uhr, in die neue Saison in der 3. Liga Süd. In Chiara Pristl und Mariia Pospielova gibt es zwei Neue für die Zuspielerposition.

Mittwoch, 27. September 2023

Thomas Ringhofer

Entspannt, aber mit allen Sinnen fokussiert auf die neue Herausforderung 3. Bundesliga blicken die Volleyballerinnen der DJK Gmünd um Trainer Christian Hohmann dem anstehenden Saisonauftakt entgegen.





Schon seit dem Sommer bereiten sich die Spielerinnen und das Trainerteam akribisch auf die Runde vor. Mit einem 14-​köpfigen Kader gehen Chefcoach Christian Hohmann und Athletiktrainer Christopher Schopf in die Runde: „So wie es in einer höheren Liga sein sollte. Mit zwölf Spielerinnen und zwei Libera“, sagt Hohmann.





Besser kompensiert als erwartet hat das Gmünder Team den berufsbedingten Abgang von Co-​Trainer Hannes Bosch. Ein neuer Co-​Trainer konnte nicht gefunden werden, dafür kümmert sich nun Schopf verstärkt um das Team. Er hat die DJKlerinnen im Bereich Kraft und Beweglichkeit gedrillt und die montägliche Trainingseinheit übernommen. „Die Mädchen haben mittlerweile sehr gute Werte erreicht. Jede Dritte hat bereits die Handlungshöhe, die wir gerne hätten“, so Hohmann zur hervorragenden Saisonvorbereitung.





Mit Handlungshöhe ist die Sprungkraft gemeint. „Die hat sich bei allen Spielerinnen verbessert. Wir sind in Sachen Athletik und Dynamik sehr gut vorbereitet. Jetzt müssen wir es nur noch auf dem Spielfeld umsetzen“, pflichtet Ellen Meissner ihrem Coach bei. Die 41-​Jährige hat sich nach einer Knieverletzung zurückgekämpft und ist nicht nur mit ihrer Erfahrung eine wichtige Stütze in der Mannschaft.





