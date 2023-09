Wissen: Himmelsphänomene im Oktober

Die Tage werden zunehmend kürzer, aber den Abendhimmel schmückt leuchtend Jupiter: Das bieten Sonne, Mond und Sterne im Oktober 2023.

Den Abendhimmel schmückt Jupiter im Sternbild Widder. Er ist bei weitem der hellste Planet und die ganze Nacht über sichtbar. Erst nach Aufgang der Venus am Morgen– himmel wird der Riesenplanet von ihr an Helligkeit übertrumpft.





Der Monat Oktober bietet uns eine partielle Mondfinsternis, die in ihrer vollen Länge von Mitteleuropa aus zu beobachten ist. Allerdings werden nur sechs Prozent der Mondoberfläche vom Erdschatten verfinstert. Denn der Vollmond dringt lediglich zu knapp 13 Prozent seines scheinbaren Durchmessers in den Kernschatten der Erde ein. Das kosmische Schattenspiel beginnt am Samstag, 28. Oktober um 21.35 Uhr Sommerzeit und endet bereits um 22.53 Uhr mit Austritt des Mondes aus dem Kernschatten. Kurz vor und nach der Kernschattenphase zeigt die Südkalotte des Mondes einen leichten Grauschleier, der vom Halbschatten der Erde bewirkt wird. Die exakte Vollmondposition tritt um 22.24 Uhr am 28. Oktober ein.

