Gmünderin wird Englischlehrerin in Peru

Foto: privat

Anfang des nächsten Jahres wird Evelyn Schneider aus Gmünd nach Peru aufbrechen. Drei Jahre wird sie dann auf 2700 Metern Höhe in den Anden leben, nur 45 Kilometer Luftlinie entfernt von Machu Picchu, und an einer christlichen Schule Englischunterricht geben.

Donnerstag, 28. September 2023

Sarah Fleischer

46 Sekunden Lesedauer



Für die gläubige Christin kam nun alles zusammen. Nach einem sechsmonatigen Bibelschulaufenthalt in England 2022 gestaltete sich die neue Jobsuche in Deutschland schwierig, während bei dem Missionsprojekt Diospi Suyana in Peru händeringend Lehrkräfte gesucht werden — Evelyns Chance.





Mehr über Evelyns Engagement und was in ihrem Gepäck auf keinen Fall fehlen darf, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Im Rückblick scheint der Weg, der sie nun nach Peru führt, beinahe vorgezeichnet: 2019 kam die gebürtige Wiesbadenerin nach Gmünd, um nach dem Ende ihres Studiums beruflich durchzustarten. Als studierte Übersetzerin für Englisch und Spanisch ist sie auf die Sprachen, mit denen sie sich künftig vor allem beschäftigen wird, bestens vorbereitet. Während ihres Aufenthalts will sie außerdem noch Quechua – die indigene Sprache – lernen. 2021 kam zu den Sprachkenntnissen auch erste Lehrerfahrung, als sie am beruflichen Gymnasium ProGenius in Schwäbisch Gmünd begann.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



274 Aufrufe

184 Wörter

34 Minuten Online



Beitrag teilen