Kreistag berät über Klimaanpassung

Foto: gbr

„Jeder erlebt die Veränderungen durch den Klimawandel. Wir müssen uns dem anpassen und unser Verhalten verändern.“ Dies hat Erste Landesbeamtin Gabriele Seefried in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses des Kreistags gesagt.

Donnerstag, 28. September 2023

Sarah Fleischer

Gabriele Seefried sprach im Gremium aufgrund eines Antrags der FDP, die in den zurückliegenden Haushaltsplanberatungen einen Bericht zur Klimafolgenanpassung gefordert hatte.







Dabei liege, so Seefried weiter, nicht alles in der Verantwortung des Kreises, auch die Kommunen und jede und jeder Einzelne seien gefordert. Gabriele Ceferino (Grüne) sprach sogar von „dramatischen Anpassungen“, die nötig seien und die in jeden Lebensbereich eingreifen würden. Daher reiche eine „Grobberatung“ nicht aus. Man müsse beispielsweise wissen, was eine Trockenphase bedeute oder ob es Speichermöglichkeiten für das Wasser gebe. „Es geht um unsere Lebensgrundlagen“, ergänzte ihr Fraktionskollege Erwin Schweizer mit Blick auf die Landwirtschaft. „Wir müssen die Zeit nutzen, die uns zur Verfügung steht“, forderte Nikolaus Ebert (CDU). Gabriele Schindelarz (SPD) betonte, jedem sei inzwischen klar, wie wichtig das Thema sei. „Wir unterstützen alle Maßnahmen“, versicherte sie für ihre Fraktion.

