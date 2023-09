Landesliga-​Derby am Freitag: FC Bargau gegen TSGV Waldstetten

Fotos: Stoppany

In der zweiten Fußball-​Landesliga-​Staffel kommt es an diesem Freitag zum Derby zwischen dem FC Germania Bargau und dem TSGV Waldstetten. Im Doppel-​Interview blicken die beiden Trainer Manuel Doll und Bernd Maier auf dieses Spiel voraus.

Donnerstag, 28. September 2023

Alex Vogt

Sechs Spieltage sind in der zweiten Landesliga-​Staffel absolviert und die beiden „Gmünder“ Mannschaften befinden sich in der Abstiegszone. Während der TSGV Waldstetten nach vier Niederlagen in Folge mit vier Punkten auf dem drittletzten Platz rangiert, liegt der noch sieglose Aufsteiger FC Germania Bargau mit zwei Zählern auf dem 16. und letzten Rang.

Ob dieser bisherigen mageren Ausbeute sind beide Mannschaften an diesem Freitag, Spielbeginn in Bargau ist um 19 Uhr, im Derby auf Punkte aus. Das bestätigen die beiden Trainer Manuel Doll (FC Bargau) und Bernd Maier (TSGV Waldstetten) vor diesem Duell im Gespräch mit RZ-​Sportredakteur Alexander Vogt.





Welche Bedeutung übernimmt das Derby am Freitag?







Manuel Doll: „Für beide Seiten hat es eine große Bedeutung, weil beide Mannschaften tabellarisch unter Zugzwang sind.“

Bernd Maier: „Es ist ein wichtiges Spiel für beide, weil beide noch zu wenig Punkte geholt haben. Beide sollten punkten, das bringt noch einmal eine zusätzliche Brisanz mit sich.“





Das ausführliche Interview lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 28. September.



