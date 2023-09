Ohne genügend Busfahrer keine ÖPNV-​Aufwertung

Foto: Landratsamt Ostalbkreis

andrat Dr. Joachim Bläse besucht den kreisweiten Aktionstag für die Gewinnung von zusätzlichem Personal im öffentlichen Personennahverkehr. Diese Veranstaltung war eingebettet in die Landesweite „Fahrpersonalinitiative 2023“.

Donnerstag, 28. September 2023

Sarah Fleischer

28 Sekunden Lesedauer



Derzeit arbeiten 86 Busfahrer beim größten Linienbusunternehmen im Ostalbkreis, der Firma Stadtbus Gmünd. „Es dürfen auch gerne mehr werden“, äußerte sich Betriebsleiter Dirk Masanetz. Um sich einen Eindruck über das Berufsbild zu machen, besuchte Landrat Dr. Joachim Bläse das Gmünder Unternehmen am ersten landkreisweiten Aktionstag „Fahrpersonalinitiative 2023“ am Samstag. Dieser fand zudem an drei weiteren Standorten im Landkreis, in Aalen, Aalen-​Ebnat und Ellwangen statt.





Worum es bei dem Aktionstag ging und welches Fazit Landrat Bläse zieht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



284 Aufrufe

112 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen