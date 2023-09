ACE-​Auszeichnung für Lorcher P + R Parkplatz

Der Autoclub ACE zeichnet den „Park and Ride“ Parkplatz am Lorcher Bahnhof für seine gute Qualität aus. Die gute Ausstattung mit E-​Ladepunkten ist dabei der größte Pluspunkt.

Freitag, 29. September 2023

Sarah Fleischer

Warum der ACE O+R Parkplätze wichtig findet und was Bürgermeisterin Marita Funk zu der Auszeichnung sagt, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Unter dem Motto „Kann Deutschland P+R?“ hat der Autoclub Europa (ACE) 625 „Park and Ride“ Anlagen (Parkplätze mit Anbindung an ÖPNV) deutschlandweit auf ihre Qualität hin überprüft, davon 67 in Baden-​Württemberg. Anfang Juni war die Prüfkommission in Lorch, um sich am dortigen Bahnhof vor Ort einen Eindruck vom P+R Parkplatzangebot zu verschaffen. Das Ergebnis: Eine sehr gute Bewertung. Dafür gab es jetzt eine Urkunde, die Bürgermeisterin Marita Funk gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Bauamtes dankend entgegennahm. Im Vergleich zu anderen Gemeinden ähnlicher Größe liegt Lorch damit in Baden-​Württemberg ganz vorn beim ACE-​Test.

