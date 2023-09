Andreas Toba: Verletzungsbedingtes WM-​Aus

Foto: Stoppany

Der deutsche Nationalturner Andreas Toba, der in der Bundesliga für den TV Wetzgau an die Geräte geht, hat sich kurz vor dem Start der Turn-​Weltmeisterschaften, die vom 30. September bis 8. Oktober im belgischen Antwerpen stattfinden, im Training eine Knieverletzung zugezogen und fällt für diese WM aus.

Freitag, 29. September 2023

Alex Vogt

34 Sekunden Lesedauer



Beim Training am Boden hat es Toba erwischt, das rechte Knie des Routiniers wurde in Mitleidenschaft gezogen. „Die genaue Diagnose meiner Verletzung steht noch aus, aber es sieht danach aus, dass es nichts sehr Gravierendes ist“, teilte Toba auf Instagram mit. Auch TVW-​Trainer Paul Schneider weiß noch nichts Genaues: „Wir müssen die Untersuchungen abwarten.“Im Anschluss an einen Belastungstest entschloss sich Bundestrainer Valeri Belenki in Abstimmung mit dem Teamarzt dazu, Andreas Toba aus der deutschen WM-​Startformation zu nehmen. Der TVW-​Bundesligaturner wird bei der Weltmeisterschaft durch Nick Klessing ersetzt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



441 Aufrufe

137 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen