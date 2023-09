Auszeichnung „generationengerechtes Einkaufen“ für Schuh Kraus

Foto: fleisa

Seit 1961 kann man bei Schuh Kraus in der Bocksgasse Schuhe aller Art kaufen. Das Familiengeschäft wurde nun vom Einzelhandelsverband Baden-​Württemberg für generationengerechtes Einkaufen ausgezeichnet.

Freitag, 29. September 2023

Sarah Fleischer

„Meine Oma hat das Geschäft damals gegründet, mittlerweile ist auch unsere große Tochter eingestiegen“, erzählt Sonja Kraus, Inhaberin des Schuhgeschäfts in der Bocksgasse. Auf die Auszeichnung vom Einzelhandelsverband ist man in dem Familienbetrieb stolz. Denn sie bedeutet, dass auch Menschen mit Behinderung, Menschen mit Kinderwägen sowie Seniorinnen und Senioren in ihrem Geschäft bequem einkaufen können.







Was alles in die Bewertung einfließt, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



