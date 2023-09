Das Leben ist rund — und manchmal turbulent. Auch beim Schwimmen.

Freitag, 29. September 2023

Gerold Bauer

1 Minute 14 Sekunden Lesedauer



soebbes:

Das Leben ist rund





„Jetzt geht’s rund“ – dies kann je nach Kontext eine positive oder eine negative Aussage sein. Aber eines stimmt in beiden Fällen: es geht nicht gemütlich zu, sondern reichlich turbulent. Und dieses Wort leitet sich vom lateinischen „turbare“ (drehen, beunruhigen, verwirren) ab. Das Karussell des Lebens schaltet eben ab und an den „Turbo“ ein und wirbelt die gewohnten Abläufe gehörig durcheinander. Zwar gilt eine Kreisbewegung eigentlich als harmonisch und findet sich zum Beispiel in meditativen asiatischen Bewegungskünsten wie dem Tai Chi wieder. Die Kampfsportarten Judo und Aikido beziehen sogar ihre Effektivität aus der gezielten Umlenkung der gegnerischen Energie in eine Kreisbahn. Im Wasser hingegen kann ein Strudel mit seiner Sogwirkung den Menschen beim Schwimmen gefährlich werden – und auch der Wind richtet in seiner kreisförmigen Variante als Wirbelsturm immer wieder schwere Schäden an. Aber bleiben wir doch mal beim Schwimmen. In der Diskussion um die Zukunft der Gmünder Badelandschaft hat Stadtrat Karl Miller darauf hingewiesen, dass die geometrische Form des Kreises auch beim Bauen viele Vorteile hat – beispielsweise in energetischer Hinsicht. Die zweitbeste Form sei das Quadrat und deshalb sei der Baukörper des bestehenden Hallenbads in der Goethestraße gar nicht so schlecht. Oberbürgermeister Richard Arnold konterte: „Dann bauen wir doch einfach im Schießtal ein rundes Hallenbad,“ schlug er in leicht genervtem Ton vor. Dann könne der Schwimmverein so lange im Kreis herum schwimmen, bis die geforderten 50 Meter erreicht seien. (gbr)

