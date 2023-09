DJK Gmünd: Aufsteigerduell zum Auftakt

Mit einem Heimspiel gegen die TSV Auerbach starten die aufgestiegenen Volleyballerinnen der DJK Gmünd am Samstag in die neue Saison in der 3. Bundesliga Süd. Spielbeginn in der Straßdorfer Römersporthalle ist um 18 Uhr.

Freitag, 29. September 2023

Mit welchen Vorgaben die DJK Gmünd in diese Auftaktpartie geht, lesen Sie im Vorbericht von Thomas Ringhofer in der Rems-​Zeitung vom 29. September.



Auerbach ist wie die DJK Gmünd ein Aufsteiger, nachdem souverän die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest eingefahren wurde. Auf einen 14-​köpfigen Kader kann DJK-​Trainer Christian Hohmann zurückgreifen. Durch die Rückkehr von Franziska Rettenmaier aus Ansbach haben die Gmünderinnen nun neben Sarah Körger eine zusätzliche Diagonalangreiferin in ihren Reihen.

