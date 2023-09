Fußball: Waldstetten gewinnt das Derby in Bargau mit 5:2 (1:2)

Im Derby der Fußball-​Landesliga führte Gastgeber FC Germania Bargau zur Pause mit 2:1. Keine zwei Minuten nach Wiederanpfiff hatte Waldstetten ausgeglichen und ein Bargauer Spieler die rote Karte gesehen. Mit einem lupenreinen Hattrick schoss Max Dudium den TSGV Waldstetten zum 5:2-Sieg.

Freitag, 29. September 2023

Thomas Ringhofer

Waldstettens Trainer Bernd Maier war mit den ersten 45 Minuten seiner Mannschaft alles andere als zufrieden: „Das ist zu wenig“, monierte er auf dem Weg in die Kabine. Zwar hatte der TSGV vor der Pause mehr vom Spiel, doch die Bargauer führten mit 2:1. Die Halbzeitführung war für das Schlusslicht etwas glücklich, aber nicht unverdient, weil die Mannschaft von Trainer Manuel Doll Einsatz und Kampf zeigte. Letzteres zum Nachteil von Chris Baumgartner, der nach einem Foul von Tim König noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausgewechselt werden musste. Es war vielleicht die entscheidende Szene des Spiels.









Warum sich das Blatt in der zweiten Hälfte wendete und was Trainer und Spieler nach dem Schlusspfiff sagten, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Es entwickelte sich eine abwechslungsreiche Anfangsphase, in der beide Teams schnelle Ballverluste hatten. Einer dieser Ballverluste führte aus dem Nichts zum 1:0 für die Hausherren. Vinzenz Rembs spielte als letzter Mann des TSGV seinen Pass genau in die Füße von Peter Hager. Dieser nahm das großzügige Gastgeschenk gerne an und zog auf Höhe der Strafraumgrenze trocken ab. Gegen den Aufsetzer war Felix Beyerle im Tor der Waldstetter chancenlos. 20 Minuten waren da gespielt, doch die Freude bei den Germanen währte nicht lange. Nach einem Foul im Mittelfeld wuchtete Mario Schmid die Kugel aus gut und gerne 30 Metern in den linken Winkel (28.). Diesmal hatte FCB-​Schlussmann Aik Schneider keine Abwehrmöglichkeit. Das 1:1, ebenso aus dem Nichts, gab der Maier-​Elf Oberwasser. Die Partie wurde nun mehr und mehr durch Fouls unterbrochen. Zunächst sah Rosenfelder bei Waldstetten Gelb, dann zeigte der Unparteiische zurecht auf den Punkt: Tim König war in den TSGV-​Strafraum eingedrungen und wurde von Rembs von den Beinen geholt. FC-​Kapitän Fabian Zischka verwandelte sicher zum 2:1 (42.).

