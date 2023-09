Literatur für Kinder: Aktion „Heiß auf Lesen“ der Stadtbibliothek

Am Mittwoch endete der 13. Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ mit einer kleinen Abschlussveranstaltung im Spitalhof, bei der die Teilnehmenden für ihr fleißiges Lesen belohnt wurden.

Freitag, 29. September 2023

Sarah Fleischer

Die baden-​württembergischen Literaturtage finden in Gmünd statt und rücken die Kunst, mit Worten virtuos zu jonglieren, in den Blickpunkt. Damit Literatur bei den Menschen auch ankommt, will die Stadtbibliothek Kindern möglichst früh die Freude am Blick in Bücher vermittelt. 78 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren haben in diesem Jahr an dem Sommerleseclub teilgenommen und dabei fast 400 Bücher gelesen.









