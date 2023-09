„Messe 126“ zum neunten Mal in Schwäbisch Gmünd

Die „Messe 126“ ist inzwischen fester Bestandteil des Programms im Stadtgarten. So werden auch dieses Jahr bereits zum neunten Mal vom 6. bis 8. Oktober rund 30 Schmuckschaffende und Kreative ihre Arbeiten im Leutze-​Saal ausstellen.

Freitag, 29. September 2023

Sarah Fleischer

Zur Eröffnung am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr lädt die Stiftung gemeinsam mit Landrat Dr. Joachim Bläse und Oberbürgermeister Richard Arnold in den Leutze-​Saal des Congress-​Centrums Stadtgarten Schwäbisch Gmünd ein. Axel Nagel umrahmt den Abend musikalisch.





Was Besucher auf der Messe erwartet und wie der Name „Messe 126″ zustanden kam, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Organisiert wird die Messer von der Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst in Schwäbisch Gmünd, längst ist sie zum Branchentreff geworden.

